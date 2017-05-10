Сегодня, 10 мая, около полудня группа из 40 человек напала на офис Николаевского областного союза воинов-интернационалистов. Нападавшие ворвались в помещение и избили председателя Юрия Соловья, сообщают НикВести.

На место подтянулись «афганцы». Завязалась драка с нападавшими, среди которых активисты «Свободы», «Азова» и ветераны АТО. Прибывшая патрульная полиция разняла стороны.

По словам националистов, внутри офиса «афганцев» они якобы нашли запрещенную символику, о чем готовы писать заявление в СБУ.

Ветеран АТО Роман Бойко заявил, что националисты пришли с мирной целью, выяснить, почему на вчерашнем параде «афганцы» напали на участников АТО. По его словам, 8 «афганцев» были изначально настроены агрессивно. Они якобы закрылись в офисе с одним из активистов и начали его избивать.

Представитель другой стороны это опроверг, указав на то, что «афганцев» было 8, а нападавших – около сорока. По его словам, причиной драки послужило то, что националисты начали рвать их боевые знамена.

По информации правоохранителей, пострадавших двое. Один из них находится в БСМП, другой от госпитализации отказался. Полицию вызвали «афганцы», сообщившие о нападении на их офис.

Уголовное дело пока не открыто – следственная группа изучает все обстоятельства инцидента и определяет квалификацию правонарушения. Задержанных пока тоже нет.

Напомним, 9 мая во время мероприятий ко Дню Победы между членами националистических организаций и воинами-интернационалистами произошла драка на улице Адмиральской недалеко от мемориального комплекса Героям-Ольшанцам.