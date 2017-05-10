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Министр инфраструктуры Владимир Омелян предположил, что Украина восстановит авиасообщение с Россией после возврата Крыма, Донбасса, а также Кубани.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

«Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время», - отметил министр.

Также Омелян подчеркнул, что Мининфраструктуры и Госавиаслужба сделали все возможное для того, чтобы взыскать штрафы с российских авиакомпаний за полеты в аннексированный Крым.

«Все суды, которые можно было выиграть, мы выиграли. Далее это компетенция Минюста - подать общий иск от Украины к государству-агрессору России», - сказал министр.

Кроме того, по словам Омеляна, пока что нет достаточно четких результатов, чтобы говорить о какой-то победе в вопросе введения санкций в отношении российских авиакомпаний за полеты в аннексированный Крым с помощью Международной организации гражданской авиации ИКАО.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Украина намерена подать иск к одной из российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым.

 
ForUm

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