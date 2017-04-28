В Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части зоны антитеррористической операции) средняя заработная плата в марте 2017 г. составила 6 тыс. 752 гривны, что на 8,7% больше, чем в феврале 2017 г. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

При этом в феврале 2017 г. средняя зарплата украинцев составляла 6 тыс. 209 грн. Таким образом, за месяц зарплата увеличилась на 543 гривны.

По сравнению с мартом 2016 г. средняя зарплата выросла на 37,2%. Реальная заработная плата в марте 2017 г. по сравнению с февралем 2017 г. увеличилась на 6,8%, относительно марта 2016 г. - выросла на 18,7%, сообщает РБК-Украина.

Самая высокая средняя заработная плата традиционно зафиксирована у работников авиационной отрасли - в среднем 28 тыс. 624 грн на одного работника. На втором месте идут финансисты и страховые агенты - 13 тыс. 576 грн. Работники информационной и телекоммуникационной отраслей получили в среднем 12 тыс. 85 грн. У технарей и ученых - 9 тыс. 708 грн.

Средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет 5 тыс. 153 грн, в промышленности - 7 тыс. 322 грн. Самая низкая оплата труда у работников почты и курьеров - 3 тыс. 498 грн.

По регионам самая большая средняя зарплата традиционно в Киеве - 11 тыс. 10 грн, на втором месте Донецкая область - 7 тыс. 110 грн. Самая низкая средняя зарплата в Тернопольской и Черновицкой областях - 5 тыс. 151 грн и 5 тыс. 136 грн соответственно.