также в разделеОбщество
ГПУ просит Порошенко помочь в конфискации средств экс-чиновников 8
Путин назвал Украину значительным поставщиком наркотиков в РФ 11
В Кабмине рассказали, как получить монетизированную часть субсидий 18
СБУ: В Днипре на майские праздники могут быть провокации 13
В Киеве решили переименовать еще 11 улиц 17
НАБУ рассекретило декларации сотрудников СБУ 41
Суд признал недействительным решение об отмене декоммунизации в Одессе 33
Деньги со счетов Януковича перечислены в Госказначейство 49
ОБСЕ заявляет о снижении уровня насилия на Донбассе 10
Луценко сообщил детали конфискации средств со счетов Януковича 22
Компания Саакашвили будет поставлять уголь в Украину 59
Насирову сделали операцию 72
Луценко: «Деньги Януковича» конфисковали со 100 счетов 57
В Краматорске на трассе гонки по мотокроссу нашли тайник с гранатометами 26
Хуг: Подрыв авто ОБСЕ не был несчастным случаем 39
США передали украинским пограничникам оборудование на $21 миллион 29
Почти 2 миллиона украинцев нуждаются в психиатрической помощи 22
В Минкульте Польши заявили, что демонтаж памятника УПА был законным 43

В Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части зоны антитеррористической операции) средняя заработная плата в марте 2017 г. составила 6 тыс. 752 гривны, что на 8,7% больше, чем в феврале 2017 г. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

При этом в феврале 2017 г. средняя зарплата украинцев составляла 6 тыс. 209 грн. Таким образом, за месяц зарплата увеличилась на 543 гривны.

По сравнению с мартом 2016 г. средняя зарплата выросла на 37,2%. Реальная заработная плата в марте 2017 г. по сравнению с февралем 2017 г. увеличилась на 6,8%, относительно марта 2016 г. - выросла на 18,7%, сообщает РБК-Украина.

Самая высокая средняя заработная плата традиционно зафиксирована у работников авиационной отрасли - в среднем 28 тыс. 624 грн на одного работника. На втором месте идут финансисты и страховые агенты - 13 тыс. 576 грн. Работники информационной и телекоммуникационной отраслей получили в среднем 12 тыс. 85 грн. У технарей и ученых - 9 тыс. 708 грн.

Средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет 5 тыс. 153 грн, в промышленности - 7 тыс. 322 грн. Самая низкая оплата труда у работников почты и курьеров - 3 тыс. 498 грн.

По регионам самая большая средняя зарплата традиционно в Киеве - 11 тыс. 10 грн, на втором месте Донецкая область - 7 тыс. 110 грн. Самая низкая средняя зарплата в Тернопольской и Черновицкой областях - 5 тыс. 151 грн и 5 тыс. 136 грн соответственно. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года