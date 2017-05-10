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Международная правозащитная организация Amnesty International в Украине требует освободить всех задержанных за ненасильственное использование советской символики во время акций 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что украинская власть обязана обеспечить свободу слова и свободу мирных собраний для всех граждан. «Запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым (приняты в мае 2015 г. законы о «декоммунизации») является нарушением права на свободу выражения, а задержание мирных демонстрантов является шагом в ограничении свободы выражения и мирных собраний со стороны украинской власти», - сказано в сообщении.

В Amnesty International также заявили, что все задержанные протестующие должны быть освобождены. «Мы также требуем эффективного и беспристрастного расследования всех случаев насилия во время демонстраций», - отметили в организации.

Напомним, в Украине во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне за различные правонарушения были задержаны 50 граждан.
ForUm

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