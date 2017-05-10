Международная правозащитная организация Amnesty International в Украине требует освободить всех задержанных за ненасильственное использование советской символики во время акций 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что украинская власть обязана обеспечить свободу слова и свободу мирных собраний для всех граждан. «Запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым (приняты в мае 2015 г. законы о «декоммунизации») является нарушением права на свободу выражения, а задержание мирных демонстрантов является шагом в ограничении свободы выражения и мирных собраний со стороны украинской власти», - сказано в сообщении.
В Amnesty International также заявили, что все задержанные протестующие должны быть освобождены. «Мы также требуем эффективного и беспристрастного расследования всех случаев насилия во время демонстраций», - отметили в организации.
Напомним, в Украине во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне за различные правонарушения были задержаны 50 граждан.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время