Акция «Бессмертный полк» – образец изящной политической спекуляции на чувствах людей. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время принесения военной присяги молодым пополнением отдельного президентского полка и 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы, украинцы, являемся полноправными участниками победы над нацизмом. Горькие воспоминания о тех годах не оставляют нас, бережно передаются из поколения в поколение. Праздник этот есть и будет, но мы больше не станем отмечать его по московскому сценарию. Конечно, война имела планетарный характер. Конечно, народы бывшего Советского Союза воевали вместе. Но при этом война имела и свое отдельное, украинское, измерение, которое для нас, украинцев, безусловно – главное. Его нельзя описать всего двумя красками, черной и белой, а других в советской и российской палитре - как будто и нет», – подчеркнул он.

По словам Порошенко, Украина категорически отвергает попытки Москвы использовать победу над нацизмом во Второй мировой войне для удовлетворения ее реваншистских, имперских и экспансионистских нужд. «Вторая мировая война закончилась 72 года назад, а Кремль все еще стремится командовать Украиной, будто четырьмя украинскими фронтами сороковых годов прошлого века», – отметил он.

«Сегодня в Москве во время акции «Бессмертный полк» пообещали нести портреты российских боевиков, которых послали на Донбасс убивать украинцев; которые с мечом к нам пришли, а потому от меча и погибли. Вот это и есть настоящий символ так называемой дружбы, дружбы в больших и лукавых кавычках. Акция «Бессмертный полк» - образец изящной политической спекуляции на чувствах людей. Хотелось бы, чтобы это услышали те украинцы, которые поверили в искренность ее организаторов. Ведь в Москве придумали ее на самом деле не для того, чтобы почтить память защитников. А для того, чтобы российской экспансии в соседние страны помогали не только живые», – подытожил Президент.

Напомним, в Киеве началось шествие участников акции «Бессмертный полк».

Активисты из офиса Организации украинских националистов забросали яйцами, шариками с краской и дымовыми шашками участников акции, которые проходили колонной к парку Вечной Славы.