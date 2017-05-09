Сегодня, 9 мая, порядок во время проведения в столице массовых мероприятий охраняют около 7 тыс. правоохранителей, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным главка, в городе запланирован ряд мероприятий, участие в которых примут, согласно заявке, около 10 тыс. человек.

«Полиция обращается к организаторам и участникам с просьбой соблюдать установленные правила поведения, не устраивать провокации и не использовать запрещенную символику. Сотрудники полиции и Нацгвардии, которые следят за порядком и обеспечивают безопасность участников, будут жестко реагировать на все правонарушения» – говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что по состоянию на 9:10 участники акций начали собираться в районе площади Арсенальной. Некоторые из них применяли пиротехнику.

«В месте сбора участников акций установлены металлоискатели. С целью обеспечения безопасности проводятся поверхностный осмотр и проверки сумок и рюкзаков. Также правоохранители объясняют нормы закона о недопустимости использования запрещенной символики», – подчеркнули в главке.

Напомним, сегодня в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.