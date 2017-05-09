В Украине сегодня отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Следует отметить, что эта памятная дата была установлена Верховной Радой Украины лишь 9 апреля 2015 года законом «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов» в рамках голосования за пакет законов о декоммунизации. С тех пор 9 мая отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ведь, как известно, термин «Великая Отечественная Война» использовали в бывшем СССР, чтобы подчеркнуть, что в войне 1941-1945 годов граждане защищали Советский Союз как общее Отечество, сообщает УНИАН.

Во время почтения памяти павших в годы Второй мировой войны, по словам председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, отменяется использование советской символики. Зато официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, как и Дня памяти и примирения, стал цветок красного мака - общепринятый в мире символ празднования памятных дней Второй мировой войны.

В Украине используется в собственной стилизации, разработанной харьковским дизайнером Сергеем Мишакиним. Лозунгом обеих памятных дней есть «1939-1945. Помним. Побеждаем».

В 2017 году Украина официально будет отмечать этот праздник во второй раз.