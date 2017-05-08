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Мероприятия по случаю открытия «Евровидения-2017» в Киеве прошли без нарушений общественного порядка.

Об этом сообщается в Twitter пресс-службе Национальной полиции .

«Мероприятия по случаю открытия «Евровидения-2017» прошли без нарушений общественного порядка», – говорится в сообщении.

Также, по данным полиции, движение транспорта в центральной части города восстановлено.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 7 мая, в Киеве в Конгрессно-выставочном центра «Парковый» прошла торжественная церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2017».
ForUm

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