Служба безопасности Украины подозревает электронную торговую площадку NewAuction, специализирующуюся на продаже мобильных телефонов, смартфонов, и прочей компьютерной техники в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщил источник в СБУ.

По данным правоохранителей, онлайн-сервис занимается незаконным сбором персональных данных об украинских пользователях интернета в интересах российских спецслужб.

«Эта торговая площадка позиционирует себя в качестве украинской компании. В действительности NewAuction является подразделением российский компании «Инновационные интернет платформы», которая официально зарегистрирована в Москве. Эта же компания является правообладателем домена NewAuction.com.ua. «Украинское представительство» собирает персональные данные о своих клиентах – имена, телефоны, электронные адреса и даже реквизиты банковских карт. По предварительной информации, затем эти данные передаются российским спецслужбам», - пояснил собеседник.

На данный момент Службой Безопасности Украины проводятся процессуальные действия в рамках досудебного расследования.