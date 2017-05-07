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В связи с открытием песенного конкурса «Евровидение-2017» в столице с 24.00 6 мая вводится временное ограничение движения для транспортных средств и пешеходов в центральной части города. Об этом сообщил пресс-центр Департамента коммуникации МВД Украины, передает «Укринформ».

Так, с 24.00 6 мая до 24.00 7 мая будет временно запрещено движение транспортных средств и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы).

7 мая с 13.00 до 24.00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги).

7 мая с 13.00 до 24.00 ограничат движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях:

на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного);

на Петровской аллее (от Европейской площади до Парковой дороги).

Кроме этого, в рамках проведения церемонии открытия песенного конкурса »Евровидение-2017» с 24.00 6 мая до 24.00 7 мая вносятся временные ограничения движения в обоих направлениях на следующих улицах столицы:

на улице Институтской (от улицы Ольгинской до переулка Крепостного);

на улице Садовой (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского);

на улице Липской (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского);

на улице Шелковичной (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского).

МВД обращается к участникам дорожного движения с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, заблаговременно планировать маршруты движения, неуклонно придерживаться требований Правил дорожного движения.

 
ForUm

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