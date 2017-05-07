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В центре Праги 6 мая активисты протестовали против приезда в Чехию участников мотоклуба «Ночные волки», которые в начале мая традиционно устраивают мотопробег по случаю годовщины победы над нацизмом, пишет «Укринформ».

Примерно 30 человек с крымскотатарскими, украинскими, чешскими флагами, флагами НАТО и Евросоюза раздавали прохожим листовки, в которых говорилось о поддержке клубом аннексии Крыма и финансировании «Ночных волков» из российского государственного бюджета. На Вацлавской площади был развернут огромный плакат с надписью «Чехам хорошо известно, какая она – «дружба» правителей России».

В этом году чешская власть не согласовала проезд байкеров из России по центральной площади Праги. Свои основные мероприятия мотоциклисты провели на Ольшанском кладбище, где возложили цветы к могилам погибших во время Второй мировой войны солдат и помолились в церкви. После Праги «Ночные волки» собираются посетить в Чехии захоронения Второй мировой войны в городе Дечин, а затем отправятся в Германию. Против их приезда планируют протестировать и в Берлине.

 
ForUm

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