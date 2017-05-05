также в разделеОбщество
5 мая. Картина дня 14
Нацгвардия: «Азов» не получал финансирование от США 9
«Укрзализныця» добавила вагоны в пригородные поезда Киева 13
Прифронтовой Мариуполь обошел Киев и Львов в рейтинге безопасности 16
Голливудский друг Путина стал персоной нон грата в Украине 54
Экс-замглавы Одесской ОГА будут судить за разгон мирной акции 54
Итальянский ведущий: Украина проиграет «Евровидение», как проиграла Крым 51
В Харькове повредили братскую могилу советских солдат 41
СБУ получила доступ к мобильным переговорам Захарченко 35
В «Жулянах» СБУ задержала на взятке двоих таможенников 28
Из Ковеля в Хелм отправили первый рельсовый автобус 103
Арбузов прокомментировал новые обвинения ГПУ по делу «Укртелекома» 53
Корабль РФ пытался захватить украинский катер возле Скадовска 142
Госпогранслужба опровергла информацию об «удачном» начале турсезона в Крыму 84
На восстановление складов в Балаклее выделили 300 миллионов 21
Баулин определится с переизбранием на пост главы КСУ до 20 мая 21
В Смеле уборщица нашла в гостиничном номере взрывчатку 32
Российской телеведущей запретили въезд в Украину 61

Во многих шахтах на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) остановлен водоотлив, что может привести к ухудшению экологической ситуации. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

«Фактически все предприятия остановились. Были заявления, что они попытаются «реанимировать» металлургическое производство, но подтверждения нет. Единственное, что мы точно имеем, это то, что во многих шахтах остановлен водоотлив, что может привести к ухудшению экологической ситуации», - отметил он.

По словам Грымчака, последние исследования, опубликованные российскими СМИ, свидетельствуют о повышении уровня соли в воде на территории ОРДЛО и Российской Федерации в 8 раз. «Где-то 80 источников питьевой воды на сегодня на неконтролируемой территории уже не пригодны к использованию», - сказал он.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука заявил, что захваченные украинские предприятия в ОРДЛО останавливаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года