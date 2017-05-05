В Киеве хотят отказаться от очистки водопроводной воды хлором и использовать для этого более безопасный гипохлорит натрия.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в интервью 44.ua.

«Если говорить о водопроводном хозяйстве, то система очистки хлором одна из наиболее уязвимых сфер. Данная система технологически устарела и опасна для здоровья. Поэтому сейчас мы подготовили технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства завода по выпуску гипохлорит натрия. Это современный элемент для очистки питьевой воды. Мы представляли проект на последнем инвестфоруме. Сегодня мы ведем переговоры с крупными зарубежными компаниями об их участии в построении этого завода», - отметил он.

По словам Пантелеева, цена этого проекта составляет около 400 млн грн. «Отмечу, что, по нашим подсчетам, он окупится за 5-6 лет. После его строительства, когда у нас будет достаточно гипохлорит натрия, мы проблему применения хлора при очистке воды снимем вообще», - пообещал чиновник.

Он также подчеркнул, что сейчас выполняется проект по модернизации хлорного хозяйства на Деснянской и Днепровской водозаборных станциях. «Поэтому могу заверить, у нас вода достаточно хорошего качества, все требования соблюдены согласно законодательству, даже если сравнивать ее с некоторыми зарубежными городами», - подытожил Пантелеев.