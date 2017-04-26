Информация о сокращении американской помощи на 68,8% должна рассматриваться с учетом финансовой помощи США Украине в форме кредитных гарантий, заявило Посольство Украины.

«В частности, в 2016 году США предоставили Украине кредитные гарантии в размере 1 млрд долл., что требовало финансирования из бюджета Соединенных Штатов объемом около 300 млн долл. В то же время в 2018 году, благодаря достигнутой финансовой стабилизации и ожидаемому росту экономики Украины, стороны не предусматривают финансовой помощи в форме кредитных гарантий», - пояснили в дипведомстве.

В связи с этим фактическое уменьшение американской помощи Украине в 2018 году составит около 30%, что позволяет продолжить реализацию большинства действующих программ помощи стране.

При этом необходимо отметить, что в обнародованной информации о бюджетных предложениях администрации США финансирование программ в Украине составит около 50% от всех средств, предусмотренных на программы американской помощи для стран региона Европы и Евразии, в отношении которых произошло сокращение на 57,4%.

«Мы надеемся, что Конгресс Соединенных Штатов в федеральном бюджете 2018 года сохранит объемы помощи Украине на уровне не менее финансирования 2016 года, что потребует выделения дополнительных 90 млн долл. к обнародованным в СМИ бюджетным предложениям», - резюмировали в посольстве.

Ранее американское издание Foreign Policy опубликовало рабочий документ, подтверждающий намерения нынешней администрации существенно сократить помощь развивающимся странам, в том числе Украине на 68,8%. В списке существует большое количество других стран, где финансирование урезано на 100%. Среди них – Беларусь, Азербайджан, Туркменистан, Черногория, Польша, Бразилия, Куба, ряд африканских стран, некоторые островные государства, страны Латинской Америки.