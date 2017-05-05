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В суде по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича будут давать показания более 100 свидетелей из числа бывших и действующих должностных лиц.

Об этом в эфире 5 канала заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

«Это должностные лица, которые занимали свои должности раньше, сейчас занимают, это военнослужащие, проходившие военную службу на территории Автономной Республики Крым», - сказал Кравченко.

В частности, показания будут давать бывший премьер-министр Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, экс-депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев.

Напомним, 4 мая Оболонский районный суд Киева начал рассмотрение дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.
ForUm

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