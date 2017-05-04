Президент Петр Порошенко своим указом лишил украинского гражданства народного депутата Андрея Артеменко и депутата Одесского горсовета Сашу Боровика. Об этом ЛІГА.net сообщили в Администрации Президента.

Указ датирован 29 апреля.

Кроме Артеменко и Боровика, гражданства лишаются также Денис Новгородский, Оксана Нусс и Лилия Юзич.

«Указ настоящий. Подписан Президентом», - сообщил источник в окружении Президента Украины.

Вместе с тем сам документ, исходя из законодательных особенностей, официально не публикуется и является документом для внутреннего пользования.

По данным собеседника, запрос на приостановку гражданства поступил из Государственной пограничной службы, которая занимается всей официальной частью.

21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении депутата Артеменко. Его действия квалифицированы как нарушение ч. 1 ст. 111 УК - госизмена. Также, по данным ГПУ, Артеменко является гражданином Канады. Боровик, как известно, имеет гражданство Германии.