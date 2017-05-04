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В Авдеевке наладили подачу воды из городского резервуара, водоснабжение осуществляется по графику. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил председатель авдеевской Военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

«Мы сегодня с 5:00 до 9:00 подаем воду. Вода подается на поселок Химик и немножко на Старую Авдеевку. На Старую Авдеевку со вчерашнего дня завозим техническую воду и питьевую воду, раздаем ее из машины», - отметил он.

По словам Малыхина, сейчас ремонтные бригады не могут приступить к восстановлению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, поскольку нет разрешения на вход в «серую зону». «Пока что не разрешили. Сегодня снова работаем над тем, чтобы можно было запустить ремонтные бригады в «серую зону». Сейчас вокруг тихо, но ночью было слышно взрывы по позициям Вооруженных сил Украины», - добавил он.

Напомним, 2 мая электроснабжение Донецкой фильтровальной станции снова было прекращено.
ForUm

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