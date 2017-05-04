Интерпол снял с розыска еще одного чиновника времен Януковича – бывшего секретаря СНБО и главу АП – Андрея Клюева.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на представителя Нацполиции Ярослава Тракало.

По его словам, решение приняла Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99 сессии.

Тракало сообщил, что украинское бюро передало полученную информацию, а именно копию решения Комиссии по контролю за файлами Интерпола, Генеральной прокуратуре Украины как органу досудебного расследования.

Бывший глава Администрации президента Андрей Клюев является одним из подозреваемых по делу об избиении участников Евромайдана. По последней информации, он находится в России.

25 января 2017 года Печерский райсуд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре начать заочное расследование против Клюева.

По версии следствия, в ночь на 30 ноября 2013 года Александр Попов, будучи главой КГГА, действуя по предварительному сговору с бывшим заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, начальником главного управления МВД в Киеве Валерием Коряков и другими высокопоставленными чиновниками дал указание о завозе на Майдан Независимости в Киеве коммунальной техники для установления новогодней елки. Среди людей, причастных к разгону Евромайдана 30 ноября, называют не только Сивковича и Ковша, но и секретаря СНБО Андрея Клюева.

Однако в 2015 году с Клюева сняли подозрение в причастности к массовым убийствам в Киеве в январе-феврале 2014 года

3 мая 2017 стало известно, что Интерпол снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра.