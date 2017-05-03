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С 1 мая жилищная субсидия на следующий период не будет назначаться при наличии у потребителя двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом говорится в постановлении правительства №300 от 26 апреля, сообщает УНИАН.

Согласно постановлению, в случае получения информации о просроченной более двух месяцев задолженности по оплате услуг субсидия на следующий срок не назначается, о чем структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения информирует потребителя.

При этом если в течение двух месяцев с даты информирования гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключил договор о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии, в противном случае - с месяца, в котором гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключения договора.

Кроме того, документом вводится смс-информирование и информирование по электронной почте граждан о назначении субсидии.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии. Она коснется примерно 1,5 млн украинских семей, которые получат до 700 грн.

 
ForUm

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