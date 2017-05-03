Министерство информационной политики Украины инициирует изменения в законодательство в части страхования журналистов. Об этом заявил глава МИП Юрий Стець по случаю Всемирного дня свободы прессы, сообщает пресс-служба министерства.

«Учитывая вопиющие для современного мира случаи безнаказанности и заботясь о безопасности журналистов, вскоре МИП инициирует изменения в законодательство в части страхования. Тему поднимем вместе с Советом Европы и НСЖУ, медийщиками и страховщиками», - отметил он.

Таким образом, МИП планирует через законодательное урегулирование обязательного страхования, дать дополнительные гарантии в профессиональной деятельности.

Кроме того, Стець попросил журналистов осознавать ответственность перед обществом, соблюдать стандарты журналистики и беспристрастности высказываний, испытывая при этом свободу и поддержку государства.

Также он отметил, что сегодня дела Николая Семены и Романа Сущенко - примеры нарушения прав журналистов на профессию и свободу слова со стороны РФ.

«В этот день я призываю мировое сообщество обратить внимание на наших политических заключенных-журналистов. Без поддержки международных организаций, мнений лидеров европейских государств быстрого освобождения не достигнуть», - подытожил Стець.