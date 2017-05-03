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Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, заявил, что незаконно вывезти за границу 400 тысяч долларов пытались двое жителей Тячевского района: 24-летний Михаил Йовдий и его жена – 23-летняя Елена.  Об этом сообщает пресс-служба чиновника.

«24-летний Михаил Йовдий – сын Василия Йовдия, руководителя партии «Единый центр» в Тячевском районе, бывшего неоднократного председателя Тячевской райгосадминистрации», - заявил Москаль.

Он также утверждает, что автомобиль Maserati был куплен в то время, когда Йовдий руководил Тячевским районом.  

Москаль допустил, что незадекларированные 400 тыс. долларов будут конфискованы в госбюджет Румынии.  

Напомним, прокуратура начала уголовное производство в отношении должностных лиц таможенного поста «Солотвино» Закарпатской таможни ГФС, которые позволили вывезти с территории Украины в Румынию незадекларированных 400 тысяч долларов. 

 

 
ForUm

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