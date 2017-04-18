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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит парламент объявить досрочные выборы 8 июня – на три года раньше срока, сообщает ВВС.

Мэй в прошлом исключала возможность досрочных выборов до 2020 года.

Лидер тори, уверенно лидирующих по популярности во всех опросах, объяснила досрочные выборы стремлением к стабильности в ситуации, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского Союза.

О намерении распустить Палату общин и провести выборы Мэй объявила в экстренном заявлении на Даунинг-стрит после встречи с министрами.
ForUm

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