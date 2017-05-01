также в разделеОбщество
Дипломаты подтвердили задержание семерых украинцев в Британии 88
В Австрии заявили, что задержанный в Польше австриец воевал на Донбассе за ВСУ 40
В Британии задержали семерых нелегалов, предположительно – украинцев 114
За сутки в АТО один военный погиб, семеро ранены 35
Умер поэт Борис Олийнык 268
Украина не пускает воду в Крым: построила дамбу на границе с полуостровом 136
В 47 территориальных общинах избирают председателей 31
Порошенко и Гройсман поддержали Кличко 64
В Украину не пустили россиянина, планировавшего провокации в Одессе 46
Сутки в АТО: 54 обстрела, двое военных погибли 127
Решение о переименовании улиц в Одессе приостановлено 120
Кузьмин: Генпрокуратура изъяла «деньги Януковича» с помощью рейдерской схемы 444
Задержанный в Ливии украинский танкер принадлежит одесской компании 72
У Авакова предостерегают от провокаций на майские с георгиевскими лентами 56
Подразделения МВД перевели в усиленный режим 37
В Украине успешно испытали ракетный комплекс «Ольха» 131
В ОРЛО возле патруля ОБСЕ произошел взрыв и стрельба 141
НАБУ опровергает информацию о рассекречивании деклараций СБУшников 31

Мировой лидер в сфере бронирования проживания онлайн Booking.com исправил ошибку относительно территориальной принадлежности Крыма. Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым.

«Компания Booking.com сообщила прокуратуре АР Крым, что исправила соответствующую информацию. Сейчас на сайте Booking.com при обозначении места расположения определенного объекта недвижимости в Крыму, после информации о конкретном населенном пункте указывается, что он находится на территории государства Украина», - говорится в сообщении.

Также компания Booking.com учла другие замечания прокуратуры и сообщила, что ею приняты дополнительные меры во исполнение санкций ЕС для предотвращения использования ее веб-сайта для осуществления поездок в Крым в туристических целях.

«Компания Booking.com изменила свое мнение о принадлежности полуострова Крым стране-оккупанту и сегодня на сайте компании в информации о гостинице и санатории, которые расположены на полуострове, отмечается, что эти объекты недвижимости находятся на территории Украины», - сказано в сообщении.

Напомним, в декабре 2016 года народный депутат от «Народного фронта» Григорий Логвинский заявил, что прокуратура АР Крым открыла уголовное производство в отношении Booking.com за ведение бизнеса на оккупированном полуострове.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года