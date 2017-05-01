Мировой лидер в сфере бронирования проживания онлайн Booking.com исправил ошибку относительно территориальной принадлежности Крыма. Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым.

«Компания Booking.com сообщила прокуратуре АР Крым, что исправила соответствующую информацию. Сейчас на сайте Booking.com при обозначении места расположения определенного объекта недвижимости в Крыму, после информации о конкретном населенном пункте указывается, что он находится на территории государства Украина», - говорится в сообщении.

Также компания Booking.com учла другие замечания прокуратуры и сообщила, что ею приняты дополнительные меры во исполнение санкций ЕС для предотвращения использования ее веб-сайта для осуществления поездок в Крым в туристических целях.

«Компания Booking.com изменила свое мнение о принадлежности полуострова Крым стране-оккупанту и сегодня на сайте компании в информации о гостинице и санатории, которые расположены на полуострове, отмечается, что эти объекты недвижимости находятся на территории Украины», - сказано в сообщении.

Напомним, в декабре 2016 года народный депутат от «Народного фронта» Григорий Логвинский заявил, что прокуратура АР Крым открыла уголовное производство в отношении Booking.com за ведение бизнеса на оккупированном полуострове.