Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала переименование 11 улиц, ряда переулков и площади в столице, сообщает пресс-служба Киевсовета.



В частности, депутаты намерены переименовать:

1) ул. Красноводскую на ул. Хотинскую в ​​Подольском районе;

2) ул. Днепродзержинска на ул. Каменская в Дарницком районе;

3) ул. Николая Лебедева на ул. Юрия Поправки в Днепровском районе

4) ул. Ярослава Галана на ул. Августина Волошина в Соломенском районе;

5) ул. Днепропетровскую на ул. Новокодацкую в Соломенском районе;

6) ул. Краснодонскую на ул. Кучмин Яр в Соломенском районе;

7) ул. Лебедева-Кумача на ул. Николая Голего в Соломенском районе;

8) ул. Социалистическую на ул. Льва Мациевича в Соломенском районе;

9) ул. Молдавскую на ул. Героев-пожарных в Шевченковском районе;

10) ул. Тимофия Шамрыло на ул. Парково-Сырецкую в Шевченковском районе;

11) ул. Эжена Потье на ул. Антона Цедика в Шевченковском районе.

Кроме того, новое название - пер. Бориса Шахлина - может получить пер. Горького в Голосеевском районе. Планируется переименовать Днепропетровское шоссе на Днепровское шоссе, площадь Интернациональную на площадь Валерия Марченко, а переулку Краснодонскому дать историческое название - ул. Кучмин Яр.

Отмечается, что данное решение будет способствовать демократизации украинского общества и его продвижению на пути к европейским ценностям, а также памяти выдающихся деятелей и отражению в топонимике столицы основных событий борьбы украинского народа за независимость.

Кроме того, определены названия для 39 новых улиц. Большая часть из них - 24 - находятся в Голосеевском районе города. Они могут получить имена Назария Яремчука, Остапа Вересая, Бориса Матюшенко, Александра Удовиченко, Сергея Шелухина, Григория Голоскевича, Феодосия Печерского и др. Еще 15 новых улиц располагаются в Деснянском районе. Им предлагается присвоить имена Михаила Белинского, Василия Биднова, Семьи Вороных, Ярославы Стецько, Григория Косынки, Леся Танюка, Евгения Плужника, Исы Мунаев и тому подобное.

Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД. Далее решение за депутатами на пленарном заседании Киевсовета.