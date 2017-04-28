Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не видит угроз для проведения «Евровидения», однако считает, что Россия попытается раскачать ситуацию во время конкурса. Об этом говорится в комментарии Авакова, опубликованном на странице МВД в Facebook.

«Готовимся по-настоящему, как полагается. Думаю, что будет яркое «Евровидение». Думаю, больше ничего не будет. Мы не видим угроз ни в Одессе, ни в Киеве, ни в любом другом населенном пункте Украины», - отметил он.

«Но мы видим достаточное количество дураков из Российской Федерации, которые думают, что они могут раскачать ситуацию. Мы этого не позволим и силовым способом, а при необходимости и профилактически», - сказал Аваков.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.