Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции в сфере бизнеса среди 41 страны из Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки за два года, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные международного исследования, проведенного и опубликованного агентством Ernst&Young (E&Y).

Согласно данным агентства, в 2015 году Украина занимала 7 место.

По данным опроса, проведенного аналитиками, на вопрос о том, сталкиваются ли респонденты с коррупцией при ведении бизнеса, 88% из них ответили утвердительно. Стоит отметить, что в прошлом году этот показатель составлял 80%.

За Украиной в рейтинге по охвату коррупции в бизнесе следует Кипр, Греция, Словакия и Хорватия. А замыкают список Финляндия Норвегия и Дания.

Согласно заключениям экспертов, опросы показали, что 51% всех опрошенных считают, что коррупция широко распространена бизнесе в их стране, 77% членов совета директоров или руководителей высшего звена говорят, что неэтичное поведение оправдано желанием спасти бизнес.

Как говорится в сообщении E&Y, для указанного исследования в период с ноября 2016 года по январь 2017 года в 41 стране EMEIA было проведено 4100 интервью. Интервью состояли как из личных встреч, так и онлайн-интервью на местных языках на анонимной основе, охватывающей сочетание размеров компаний, рабочих ролей и отраслей.