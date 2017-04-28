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В столице Македонии Скопье  демонстранты ворвались в здание парламента. В результате штурма пострадал лидер македонских социал-демократов и наиболее вероятный претендент на пост премьера Зоран Заев, передает Русская служба ВВС.

Протестующие выступают против избрания спикером парламента этнического албанца Талата Джафери.

За кандидатуру Джафери проголосовали социал-демократы и этнические албанские партии – 62 из 120 депутатов Собрания (парламента). Этого оказалось достаточно для избрания Джафери спикером – ему нужно было получить больше половины голосов.

Штурм парламента устроило общественное движение «За единую Македонию». Это сторонники партии «Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство» (ВМРО) бывшего премьера страны Николая Груевского.

Протестующие – около 200 человек – проникли сначала в фойе здания, а затем и в зал заседаний. Некоторые из них были в масках. Свидетели штурма видели битое стекло на полу в парламенте и следы крови в коридорах.

Помимо Заева и нескольких депутатов оппозиционного Социал-демократического союза Македонии, пострадал парламентарий-албанец Зиядин Села.

Как сообщает агентство Рейтер, полиция применила светошумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов и дать депутатам и политикам выйти из здания.

Операцию освобождения депутатов, которых блокировали в пресс-центре парламента, проводило спецпоздразделение МВД Македонии.

Пострадавший в ходе штурма лидер социал-демократов Заев создал в парламенте коалицию с этническими албанскими партиями, но его попытки сформировать правительство заблокировал президент страны Георге Иванов.

В открытом письме мировым лидерам Иванов сообщил, что, по его данным, реализация платформы Социал-демократического союза Заева предполагает изменения в конституции Македонии, которые бы поставили под угрозу унитарный характер и суверенитет государства в интересах исключительно албанского меньшинства.

Вечером после нападения на парламент Иванов выступил с обращением к нации и призвал лидеров крупнейших партий вместе обсудить мирный выход из политического кризиса.

«Депутаты парламента наиболее ответственны за возвращение к конституционному и законному порядку и соблюдению регламента, который был сегодня нарушен. Каждый должен нести ответственность за свои поступки и отдавать отчет в последствиях, к которым они приводят», - сказал македонский президент.

Штурм парламента страны осудили за рубежом.

«Мы осуждаем насилие в самых сильных выражениях», - говорится в заявлении посольства США в Македонии, опубликованном в «Твиттере». - Это несовместимо с демократией и не является приемлемым способом разрешения разногласий».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг написал в «Твиттере», что был потрясен атакой на парламент. «Все стороны должны уважать демократический процесс и вести диалог, а не насилие», - отметил он.

«Насилию не место в парламенте», - прокомментировал штурм Собрания комиссар Европейского союза Йоханнес Хан.
ForUm

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