также в разделеОбщество
Беларусь планирует направить гумпомощь на Донбасс 9
Путин предоставил гражданство украинскому социологу 24
САП: Источники поступления денег для залога Насирова законны 13
На заседании ТКГ договорились погасить задолженность и пустить воду в ОРЛО 19
В Минске договорились о скорейшей верификации списков заложников 19
В РФ подсчитали, во сколько обойдется электроснабжение ОРЛО 21
Насиров: Знаменитое клетчатое одеяло мне подбросили 44
К осени три ТЭС переведут на уголь газовой группы 32
Кабмин выделил Балаклее еще 45 миллионов 16
СБУ разоблачила 8 компаний, использовавших российские шпионские программы 65
Украинцы получат компенсацию за экономию субсидий до сентября 55
Луценко: Российский табачный монополист уплатил в госбюджет 300 миллионов штрафа 49
Порошенко одобрил изменения в ПДД 46
САП обжаловала меру пресечения Мартыненко 24
Киев просит усилить давление на Москву из-за приговора Зейтуллаеву 18
Беларусь готова помочь Украине в создании заповедника в Чернобыльской зоне 23
В Крыму заключенный украинец перерезал себе вены 27
Новый саркофаг над ЧАЭС введут в эксплуатацию в ноябре 14

Европейский Союз запускает проект по созданию 20 образцовых отделов полиции. Об этом сообщает пресс-служба Консультативной миссии Европейского Союза.

Отмечается, что стоимость проекта составит 6 млн евро для создания 20 образцовых отделений в Киевской, Харьковской и Львовской областях, сообщает УНИАН.

Проект «Поддержка реформы полиции в Украине» также предусматривает проведение специализированных тренингов по взаимодействию полиции с обществом, предоставление оборудования (в том числе автомобилей) и внедрение скандинавской модели охраны общественного порядка, направленная на предотвращение насилия во время массовых мероприятий.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года