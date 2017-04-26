Служба безопасности Украины проводит обыски в инвестиционной компании Dragon Capital. Об этом на заседании Кабинета Министров сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мне сейчас написали информацию о том, что сейчас происходят обыски в инвестиционной компании Dragon Capital. Вот как на это реагировать? Изымают технику и так далее», - сказал премьер, сообщает УНИАН.

«Я поручаю правительственному уполномоченному сейчас связаться с Dragon Capital, выяснить, что там происходит. Я не имею права вмешиваться в работу Службы безопасности Украины, но считаю, что там должно происходить все адекватно, без любой парализации работы инвестиционного фонда», - добавил он.

В свою очередь пресс-секретарь компании Ольга Белобловская на своей странице в Facebook сообщила, что сотрудники СБУ изымают компьютеры.

«Сейчас СБУ проводит у нас в офисе Dragon Capital обыск. Имеет решение суда на выемку компьютерной техники. Речь идет о незаконном использовании программного обеспечения. При этом компания легально и официально купила эту программу. Хотят изъять все компьютеры и парализовать работу», — написала она.