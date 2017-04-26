Президент Украины Петр Порошенко одобрил изменения в правила дорожного движения относительно движения по кольцу.

Как сообщается на сайте парламента, закон возвращен с подписью Президента сегодня, 26 апреля

Согласно новому закону, преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.

Авторы документа аргументировали необходимость его принятия сложной социально-экономической ситуацией, из-за которой отсутствуют дорожная разметки и знаки на дорогах. Кроме того, в каждом городе фактически действует свое правило пересечения перекрестков с движением по кругу, что вызывает аварийность на таких участках. В связи с этим правила движения были унифицированы.

Верховная Рада приняла данный закон 4 апреля.