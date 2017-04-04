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Верховная Рада Украина изменила правила дорожного движения на перекрестках, где организовано круговое движение.

Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие в целом соответствующего документа № 4246 «О внесении изменений в статью 41 Закона Украины «О дорожном движении» (относительно приоритетности транспортных средств, движущихся по кругу) проголосовали 234 народных депутатов.

«Преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу», - отмечается в тексте документа.

Как указано в пояснительной записке, сложная социально-экономическая ситуация в Украине привела к отсутствию дорожной разметки и дорожных знаков на автодорогах. Также в каждом городе действует свое правило пересечения перекрестков с движением по кругу, что вызывает аварийность на таких участках. Поэтому сегодня в обществе востребованы изменения, которым бы вводились единые правила пересечения транспортом перекрестков, где организовано круговое движение.
ForUm

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