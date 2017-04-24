Решение о продлении контракта с главой ПАО «Укрзализныця» Войцехом Балчуном будет принято после его годового отчета.

Об этом заявил на брифинге в Харькове премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

«Через месяц или несколько месяцев у руководителя «Укрзализныци» будет годовщина его работы. Он абсолютно публично отчитается. Мы оценим его работу и дальше примем решение: продолжаем с ним контракт или нет», - отметил Гройсман.

Он подчеркнул: «Это зависит не от меня, не от кого другого. Это зависит от качества работы, которая была проведена за год в «Укрзализныци».

Как сообщал ForUm, контракт с Войцехом Балчуном на должность руководителя ПАО «Укрзализныця» был подписан в начале июня 2016 года. Его зарплата составляет 463 тыс. грн в месяц.