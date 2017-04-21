Статуэтку первой национальной кинопремии «Золотая Дзыга» получил фильм «Гнездо горлицы» режиссера Тараса Ткаченко.

Об этом сообщается на сайте украинской киноакадемии, передает Укринформ.

«Золотую Дзыгу» за победу в номинации «Лучшая актриса» получила Римма Зюбина – исполнительница главной роли в ленте «Гнездо горлицы». Победителем в номинации «Лучший актер» стал Виталий Линецкий (посмертно), который сыграл главную роль в этом же фильме.

В целом лента «Гнездо горлицы» претендовала на 8 наград из 13-ти и получила шесть статуэток: кроме предыдущих 4-х, еще и за лучшую женскую роль второго плана и лучшую мужскую роль второго плана.

Фильм «Моя бабушка Фанни Каплан» Алены Демьяненко и документальная лента «Живая ватра» Остапа Костюка получили по две награды.

Всего на рассмотрение киноакадемиков было подано 76 украинских фильмов, из которых были выбраны лучшие, попавшие в короткий список.

Полный список победителей первой Национальной кинопремии «Золотая Дзыга»:

Лучший фильм – «Гнездо горлицы» (режиссер Тарас Ткаченко, продюсеры Владимир Филиппов и Андрей Суярко, Алла Овсянникова);

Лучший режиссер (премия имени Юрия Ильенко) – Тарас Ткаченко;

Лучший актер – Виталий Линецкий (посмертно);

Лучшая актриса – Римма Зюбина;

Лучший актер второго плана – Николай Боклан, «Гнездо горлицы» (режиссер Тарас Ткаченко);

Лучшая актриса второго плана – Наталья Васько, «Гнездо горлицы» (режиссер Тарас Ткаченко);

Лучший художник-постановщик – Александр Батенев, Сергей Бржестовский, «Моя бабушка Фанни Каплан» (режиссер Алена Демьяненко);

Лучший сценарист – Алена Демьяненко, Дмитрий Томашпольский, «Моя бабушка Фанни Каплан» (режиссер Алена Демьяненко);

Лучший оператор-постановщик – Никита Кузьменко, Александр Поздняков, «Живая ватра» (режиссер Остап Костюк);

Лучший короткометражный игровой фильм – «Кровянка» (режиссер Аркадий Непыталюк, продюсер Максим Асадчий);

Лучший документальный фильм – «Главная роль» (режиссер Сергей Буковский, продюсер Максим Асадчий);

Лучший композитор – Алла Загайкевич, «Живая ватра» (режиссер Остап Костюк);

Лучший анимационный фильм – «Никита Кожемяка» (режиссер Манук Депоян, продюсеры Дмитрий Белинский, Игорь Рома, Ирина Манжосова).

Премию за вклад в развитие украинского кинематографа получила народная артистка Украины Лариса Кадочникова. Решение по победителю в этой номинации приняло руководство Национального союза кинематографистов Украины.

Торжественная церемония вручения первой Национальной кинопремии «Золотая Дзыга», основанной Украинской Киноакадемией, проходила 20 апреля в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Как известно, Украинская Киноакадемия была основана в феврале 2017 года. Инициатором стал Одесский международный кинофестиваль. На сегодняшний день в киноакадемию входит более 240 кинематографистов. В составе правления - 15 кинематографистов. Глава Украинской киноакадемии – кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Украины Михаил Ильенко.