Украина больше заинтересована в военной помощи от США, чем в финансовой. Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«На данный момент Украина больше заинтересована в получении помощи Вашингтона с военными поставками и сохранении экономических санкций в отношении России, чем в получении кредитных гарантий», - сказал министр.

Данилюк уверен в том, что отношения правительства Украины с новой администрацией президента США будут плодотворными. Особенно после того, как администрация Трампа заняла более жесткую позицию в отношении России, которую Украина считает главной угрозой странам Восточной Европы, сообщает РБК-Украина.

«Мы уверены, что у нас будут очень тесные отношения с администрацией Трампа», - сказал Данилюк.

Напомним, 8 марта Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта на 2017 финансовый год о расходах на сумму 578 млрд долл. США для вооруженных сил, чем утвердила значительное увеличение бюджета Пентагона, поддерживаемого президентом Дональдом Трампом.