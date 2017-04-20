Управление ГФС Украины в Одесской области улучшило показатели своей работы по сравнению с 2016 годом. Такой вывод можно сделать, исходя из данных за первый квартал 2017 года, пишут Комментарии.

По данным пресс-службы ведомства, ГФС Одесской области стала лидером по объему собранных за 1 квартал налогов и сборов. В частности, за первые три месяца года одесские фискалы перечислили в местные бюджеты почти 2,3 млрд грн, а это на 581 млн грн больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Также удалось добиться роста числа поданных в ГФС деклараций – 20355 в этом году против 19001 – в 2016-м. Жители Одесской области в общей сложности задекларировали 790 млн грн доходов.

Выросла и сумма налогов на доходы граждан, которая пополнит госбюджет – 34,6 млн грн против 27,8 млн грн в 2016-м году.

Также налоговикам Одесчины удалось собрать большую сумму военного сбора – 8,6 млн грн против 5,6 млн грн прошлого года.

По словам и.о. главы ГФС Одесской области Глеба Милютина, местные налоги составляют основу экономической состоятельности территориальных общин и костяк их бюджетов. Это те средства, которые помогают громадам развиваться, заниматься благоустройством и инфраструктурой, предоставлять социальную защиту бедным.

Любопытно, что в Одесской области стало меньше миллионеров – миллионные доходы задекларировали 49 человек, в 2016-м году миллионеров было 64. Соответственно поредевшее число миллионеров задекларировало и меньшую сумму дохода – 272,5 млн грн. В прошлом году этот показатель составлял 334,2 млн грн.

Но зато почти вдвое выросла сумма налогов на доходы физических лиц - 8,6 млн грн против прошлогодних 4,4 млн грн.

Также пресс-служба ведомства отмечает, что Государственная фискальная служба Украины в Одесской области собирает в местные бюджеты больше налогов, чем любая из соседних областей. С 2015 года сумма налогов, собранных в местные бюджеты, удвоилась.

Справка: Глеб Милютин работает заместителем начальника областной фискальной службы с 2015 года, в 2017 году выиграл конкурс на должность начальника ГФС Украины в Одесской области.

Ранее сообщалось о том, что за январь-декабрь 2016 года сотрудники ГУ ГФС в Одесской области принесли в государственный бюджет обязательных платежей в размере 5 900,7 млн грн. В местные бюджеты 8 165,1 млн грн, то есть в бюджеты всех уровней было собрано 14 065,8 млн грн.

При этом, общие расходы на содержание фискалов в Одессе составили за аналогичный период всего 63,5 млн грн. Для сравнения, в прошлом году в Украине на содержание фискалов было потрачено свыше 560 миллионов гривен, а экономический эффект от работы налоговиков по итогам прошлого года составил 11,6 миллиарда гривен.