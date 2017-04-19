Россия, стремясь к гегемонии, не ограничится Украиной. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в Королевском институте международных отношений «Бой за Украину: лидерство и солидарность», сообщает пресс-служба Главы государства.

Он подчеркнул, что Россия ведет гибридную войну. «Дезинформация, агрессивная пропаганда, умышленные хакерские атаки и ложь – это лишь малая часть этого. Москва не только отказывается от мирового порядка, а пытается создать альтернативную реальность на основе альтернативных ценностей: тирания вместо демократии, нетерпимость вместо уважения, победа одной стороны вместо взаимной победы», - отметил Президент.

Он напомнил, что Россия нарушила Будапештский меморандум, участником которого также является Великобритания, и каждую часть двусторонних украинско-российских договоров, в которых Москва гарантировала Украине суверенитет и территориальную целостность, независимость и неприкосновенность границ.

Глава государства отметил, что иногда политики спрашивают, почему они должны заботиться об Украине. Он уточнил, что речь идет не о государственном секретаре США Рексе Тиллерсоне, поскольку политическая и дипломатическая Америка имеет четкое представление о роли Украины, а о людях на Западе, которые иногда покупаются на российскую пропаганду о России, которая «просто хочет быть самой собой» и о столкновении цивилизаций, в которых «Запад зашел слишком далеко».

«Во-первых, это не «столкновение цивилизаций», а столкновения между миром правил и миром тупой силы. Во-вторых, Украина – это инвестиции в безопасность всех, в том числе России. Украина не может быть побежденной. Она может стать успешной только с помощью своих союзников. Успешная и стабильная Украина означает успешный и стабильный регион», - отметил Глава государства. Он добавил, что Украина является тестом, действительно ли, как утверждает Россия, Европейский Союз в упадке.

По словам Президента, опыт Украины является бесценным активом в области ядерного нераспространения, ведь если не выполняется Будапештский меморандум, то каким это станет уроком для стран размышляют о своем ядерном потенциале. «И, наконец, пятое – Украина боец. Если вы ищете кого-то, кто руководствуется принципом, а не страхом – смотрите на Украину», - отметил Порошенко. Он напомнил, что украинская армия противостоит российской агрессии, в том числе защищая от нее европейцев.

«Стремление России к гегемонии не ограничится Украиной. Вчера это было Приднестровье и Грузия. Сегодня Сирия и Украина. Кто будет следующим? », - сказал Президент.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Россия не заинтересована в достижении мира в Украине.