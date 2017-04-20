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Подразделения РФ, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение 2-3 часов вторгнуться в Украину.

Об этом в ходе своего выступления заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает 112 Украина.

«В случае принятия Москвой политического решения по расширению масштабов вооруженной агрессии против Украины, 1 и 2 армейские корпуса будут вести наступательные действия после их перегруппировки и усиления российскими регулярными войсками. Российские подразделения, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение 2-3 часов вторгнуться на территорию нашего государства. Готовятся к войне и военно-промышленные комплексы России», - отметил Турчинов.

По его словам, «Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим странам Центральной и Восточной Европы».

Напомним, ранее Турчинов заявлял, что у Украины нет другой альтернативы, кроме как побеждать в войне с российским агрессором.
ForUm

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