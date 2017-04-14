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У Украины нет другой альтернативы, кроме как побеждать в войне с российским агрессором. Об этом он заявил в интервью ВВС Украина, отвечая на вопрос, когда и чем может закончиться антитеррористическая операция.

«У нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот получили десятки километров», – подчеркнул он.

«Поэтому я считаю, что наша задача - метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу», – подытожил он.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинские силовики уже сегодня должны быть готовы к возвращению оккупированных территорий Донбасса. 
ForUm

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