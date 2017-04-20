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За два года со времени создания Национальной антикоррупционное бюро Украины открыло 64 дела и арестовало 4 млрд гривен коррупционных активов. Об этом рассказал в эфире «5 канала» директор НАБУ Артем Сытник.

«Сейчас нами арестованы почти 4 млрд активов. Впервые в истории Украины. А дальше мы снова ждем вердикта в суде», - отметил глава НАБУ.

По мнению Сытника, судебная реформа будет закончена не ранее, чем через 4 года.

«Поэтому мы и говорим об антикоррупционном суде. Потому что его можно сформировать параллельно с судебной реформой. Если мы будем ждать годы, возможно,  нас действительно закроют и скажут: хорошо, вы показали эффективность досудебного следствия, но где ваши приговоры? Какая цена для государства вашей эффективности, если суд по вашим делам нет», – резюмировал глава НАБУ.

Напомним, детективы НАБУ установили коммерческие структуры по меньшей мере из 10 стран мира, при участии которых из Украины было выведено более 2,27 млрд грн, 428 млн долл. США, 4,3 млн евро и 825 тыс. фунтов стерлингов
ForUm

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