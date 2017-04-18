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Николаевский горсовет принял решение приостановить учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учебных заведениях 20 и 21 апреля.

Об этом говорится на сайте горсовета.

«С 20 по 21 апреля школьники пойдут на вынужденные каникулы – в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарным нормам в школах будет приостановлен учебно-воспитательный процесс», - сказал заместитель городского головы Евгений Шевченко.

Занятия в общеобразовательных учреждениях Николаева возобновятся с понедельника, 24 апреля.
ForUm

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