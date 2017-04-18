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С 18 апреля ПАО «Киевэнерго» начинает гидроиспытания теплосетей в Святошинском, Голосеевском и Соломенском районах столицы и продолжает в Подольском и Оболонском. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, с 18 по 27 апреля испытания теплосетей будут проводиться от станции теплоснабжения «Беличи» и районных котельных «Теремки» и «Минская». В связи с этим, начиная с 16:00 17 апреля началось охлаждение системы с последующим отключением горячего водоснабжения для 233 жилых домов, 9 лечебных учреждений, 12 детских садов, 11 школ и 65 ведомств в Святошинском районе; 80 жилых домов, 2 лечебных заведения, 6 детских садов, 4 школы и 22 ведомства в Оболонском районе; 5 жилых домов и 4 ведомства в Подольском районе; 29 жилых домов, 3 детских сада, 2 школы, 6 ведомств в Голосеевском.

С 19 апреля по 2 мая испытания теплосетей будут проводиться от районной котельной «Никольская Борщаговка». В связи с этим, начиная с 16:00 18 апреля начнется охлаждение системы с последующим отключением горячего водоснабжения для 511 жилых домов, 6 лечебных учреждений, 35 детских садов, 22 школ, 140 ведомств в Святошинском районе; 4 жилых дома и 4 ведомства в Соломенском районе.

«Гидравлические испытания – это метод диагностики, применяемый ежегодно сразу после окончания отопительного сезона и по август включительно, чтобы заблаговременно выявить и исправить до начала следующего отопительного сезона поврежденные и изношенные участки теплосетей. Согласно нормативам, испытания осуществляются с помощью теплосетевой воды температурой до + 40°С, которая подается в сети с повышенным давлением. Поэтому технологически невозможно испытать теплосеть без отключения горячей воды. График проведения испытаний ежегодно согласовывается с КГГА», - пояснили в ПАО.

«Киевэнерго» обращается к киевлянам с просьбой быть внимательными и соблюдать меры безопасности при возникновении провалов грунта или асфальта или появления воды или пара на поверхности и ни при каких обстоятельствах не приближаться к ним.  

Компания также просит автомобилистов не парковать машины над люками тепловых камер, что повышает вероятность повреждения транспорта и делает невозможным оперативное отключение поврежденных участков.
ForUm

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