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В ночь с 18 на 19 апреля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, шквальные порывы ветра) из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач обесточены 152 населенных пункта в шести областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Днепропетровской области обесточены 73 населенных пункта, Харьковской – 38, Полтавской – 35 , Херсонской – 4, Кировоградской – 1 и Запорожской – 1.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Днипре из-за снегопада затруднено движение по дорогам города и остановлена работа аэропорта.
ForUm

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