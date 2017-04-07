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Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего бойца спецподразделения МВД «Беркут» Виталия Гончаренко.

Об этом сообщил адвокат Гончаренко Валентин Рыбин, передает УНИАН.

По его словам, Апелляционный суд Киева отменил определение Печерского районного суда Киева, которым Гончаренко был взят под стражу. «Суд не стал изменять меру пресечения Гончаренко, а просто ее отменил, поскольку уголовное дело Гончаренко передано на судебное рассмотрение, а это означает, что суд не может избирать меру пресечения за рамками досудебного расследования. Поэтому определение о его аресте было отменено. Суд обязал Гончаренко исполнять процессуальные обязанности — являться в суд», - подчеркнул адвокат.

По словам Рыбина, на сегодняшний день неизвестно, какой именно суд будет рассматривать дело Гончаренко.

Он пояснил, что судьи Печерского райсуда не могут рассматривать это дело, поскольку взяли самоотвод, ибо на определенных этапах расследования уголовного дела, в котором фигурирует Гончаренко, были следователями-судьями.

Материалы дела Гончаренко переданы в Апелляционный суд Киева, который должен определить подсудность дела.

Как известно, Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами «Беркута» задержали в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции.

15 ноября 2016 года Апелляционный суд освободил Гончаренко из-под стражи и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.      

В ночь с 9 на 10 марта Печерский райсуд Киева из-за нарушения экс-беркутовцем условий домашнего ареста принял решение взять его под стражу. Защита Гончаренко оспорила это решение в Апелляционном суде Киева.

Гончаренко подозревается в убийстве трех участников Майдана 18 февраля 2014 года в Крепостном переулке в Киеве. Также он подозревается в нападении на журналистов на блокпосту в зоне АТО в январе 2015 года.

 
ForUm

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