Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уволил с должности заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Дмитрия Суса.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на управление связей со СМИ Генпрокуратуры.

В ГПУ отметили, что среди прочего причиной увольнения Суса стало нарушение прокурорской этики, приведенные в декларации недостоверные данные и так далее.

Как известно, 30 ноября 2016 года Дмитрий Сус был назначен старшим следователем по особо важным делам 6-го отдела по расследованию уголовных производств Департамента по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ. Это управление возглавляет Юрий Грищенко. До этого Сус работал в департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры, который называют «департаментом Кононенко-Грановского», по фамилиям депутатов от БПП Игоря Кононенко и Александра Грановского, которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.

Ранее сообщалось, что Луценко за ложь в декларации и анкете объявил выговор Сусу.

Как известно, следователь Дмитрий Сус забыл указать в анкете добродетели авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч грн, которое, как выяснили журналисты, принадлежало его 85-летней бабушке.

В августе 2016 года произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом. В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что имели на это решение суда. Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.

