Полиция выясняет обстоятельства инцидента с журналистами возле села Плюты Обуховского района.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, в электронных СМИ появилась информация, что неизвестные совершили выстрелы в сторону автомобиля с журналистами.

В сообщении также отмечается, что никто не пострадал. Учитывая обстоятельства, представители СМИ как можно скорее покинули место происшествия.

Обнаруженное сообщение сотрудники Обуховского отдела полиции зарегистрировали.

По данному факту проводится проверка.

На данный момент в полицию Киевщины официальных заявлений и сообщений от журналиста или его представителей об инциденте не поступало.

Во время личного общения по телефону с участником инцидента журналист сам пообещал приехать в полицию через несколько дней и рассказать о произошедшем.

По данным СМИ, неизвестные обстреляли авто с журналистами программы «Слидство.инфо» Максимом Опанасенко и Кириллом Шапаром.