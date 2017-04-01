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Члены незаконных вооруженных формирований нарушают режим тишины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Несмотря на достигнутые договоренности Трехсторонней контактной группы от 29 марта о прекращении огня с 00.00 1 апреля вдоль всей линии разграничения, российско-оккупационные войска, применяя преимущественно стрелковое оружие, 10 раз нарушили режим «тишины», - говорится в сообщении.

В свою очередь, Вооруженные Силы Украины строго соблюдают режим тишины, отметили в штабе.

Напомним, с 1 апреля в зоне проведения АТО на Донбассе начался режим прекращения огня.
ForUm

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