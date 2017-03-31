Баланс внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2017 года сведен с дефицитом на уровне 1,211 млн долл., что на 11% меньше дефицита за январь-февраль 2016 года на уровне 1,361 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, экспорт товаров в январе-феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 34,6%, до 5,757 млрд долл., импорт – на 23,5%, до 6,968 млрд долл., сообщает УНИАН.

Напомним, по предварительным данным, в феврале 2017 дефицит платежного баланса Украины сократился до 27 млн долл. США