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В ходе переговоров российского президента Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном украинскую тему детально не обсуждали. Об этом заявил пресс-секретарь Путина  Дмитрий Песков.

По его словам, этот вопрос рассматривался «пунктирно», сообщает РИА Новости.

Напомним, Тиллерсон 12 апреля в Москве встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и Путиным.

Тиллерсон заявил, что пока Российская Федерация не выполнит полностью Минские соглашения, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией.

 
ForUm

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