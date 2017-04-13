В ходе переговоров российского президента Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном украинскую тему детально не обсуждали. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
По его словам, этот вопрос рассматривался «пунктирно», сообщает РИА Новости.
Напомним, Тиллерсон 12 апреля в Москве встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и Путиным.
Тиллерсон заявил, что пока Российская Федерация не выполнит полностью Минские соглашения, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией.
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