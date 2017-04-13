Секретарь Государственного департамента США Рекс Тиллерсон заявляет, что пока Российская Федерация не выполнит полностью Минские соглашения, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Говоря о Минских соглашениях, секретарь Госдепартамента сказал: «Мы рассматриваем важность соглашения».

«Россия может добиться прогресса в выполнении (Минских соглашений) путем деэскалации насилия и принять меры для отвода вооруженных сил сепаратистов и тяжелого вооружения, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнить свою роль», - заявил Тиллерсон, сообщает УНИАН.

«Пока не будет достигнут весь прогресса по Минским соглашениям, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией», - подчеркнул Тиллерсон.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассчитывает на урегулирование конфликта на востоке Украины мирным путем.