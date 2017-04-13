также в разделеМир
Россия обжалует постановление ЕСПЧ по делу Беслана 34
Коалиция опровергает авиаудар по складу химоружия в Сирии 40
Кремль прокомментировал скандальное выступление представителя РФ в ООН 114
ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти €3 миллиона по делу о теракте в Беслане 53
Генштаб Сирии: Коалиция нанесла удар по складу химоружия ИГИЛ, сотни погибших 110
Суд подтвердил исключение РФ из Международного паралимпийского комитета 28
Премьер Японии допускает применение КНДР химического оружия 56
Трамп уже не считает НАТО устаревшей организацией 24
В КНДР призвали журналистов готовиться к «большому событию» 72
«Что ты глаза отводишь»: представитель РФ в ООН нахамил британскому коллеге 300
Российский флаг стал вторым «государственным» в Приднестровье 35
Россия заблокирована новую резолюцию Совбеза ООН по Сирии 151
Трамп: Встречи Тиллерсона в Москве закончились лучше, чем ожидалось 302
Грузия решила отказаться от российского газа 171
Путин: Отношения РФ и США при Трампе деградировали 208
Число погибших при теракте в Петербурге выросло до 15 74
У Путина ответили на призывы дистанцироваться от Асада 237
Путин обещает не допустить «цветной революции» в РФ и странах ОДКБ 162

Прокуратура Германии утверждает, что у них недостаточно оснований считать, что 26-летний гражданин Ирака Абдул Бесет организовал взрывы рядом с автобусом футбольной команды «Боруссия» в Дортмунде, однако ведомство требует его ареста, чтобы проверить его на связь с исламистами. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Прокуроры предполагают, что приехавший из Ирака подозреваемый по имени Абдул мог контактировать с группировкой «Исламское государство» и даже сражаться на ее стороне.

По данным следствия, мужчина возглавлял отряд из 10 боевиков, промышлявших похищением людей, убийствами и контрабандой. В Германию он прибыл год назад через территорию Турции.

В среду12 апреля, три взрыва прогремели рядом с автобусом с игроками футбольного клуба «Боруссия», направлявшегося к стадиону. Защитник клуба и сборной Испании Марк Бартра был доставлен в больницу с легкими ранениями руки.

Три письма с одинаковым текстом были обнаружены возле места взрыва. В них говорилось, что нападавший связан с экстремистской группировкой «Исламское государство».

Еще одно письмо ранее было опубликовано в интернете – в нем ответственность за нападение брали левые экстремисткие группировки, однако прокурор сообщил, что есть основания сомневаться в подлинности этого письма.

Прокуроры также сообщили, что три взрывных устройства содержали куски металла. Глава полиции Дортмунда заявил, что это было спланированное нападение на команду.    

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года